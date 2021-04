Elektro-Pick-up Chevrolet Silverado hat 640 Kilometer Reichweite

General Motors arbeitet an einem weiteren elektrischen Pick-up. Der Chevrolet Silverado soll bei vollem Akku eine Reichweite von 640 Kilometer erreichen. Das Fahrzeug wird laut Business Insider in der umbenannten FactoryZero-Anlage in Detroit gebaut. Der Name des Werks soll für eine Zukunft ohne Unfälle, Emissionen und Staus stehen.

Einen Preis für den Chevrolet Silverado hat GM nicht genannt. Auch Angaben zum Marktstart wurden nicht gemacht.