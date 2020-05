Elektronikhersteller kämpfen mit Preisverfall

Koenig

Zudem hat die Elektronikindustrie 2013 mit 1.055 Milliarden Dollar das beste Ergebnis aller Zeiten abgeliefert. “Außer den Smartphones und Tablets wachsen 2014 lediglich Spielekonsolen und im geringen Ausmaß LCD-Fernseher. Bei den mobilen Geräten werden aber vor allem günstigere Modelle für das Wachstum verantwortlich sein, wodurch der Einfluss auf die Bilanz geringer ist,” sagt

Durch das steigende Angebot an billigen Smartphones und Tablets wird der Umsatz auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften nicht mehr so stark wachsen wie bisher. "Gerade chinesische Hersteller, die auch außerhalb ihres Heimatmarkts wichtiger werden, verkaufen sehr günstige Geräte, die wenig Umsatz bringen”, so der Analyst weiter. In den etablierten Wirtschaftsräumen, wo die Märkte bereits gesättigt sind, geht der Trend ohnehin nach unten.