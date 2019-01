Elon Musk: Nur Behörden verhindern selbstfahrenden Tesla

Laut Musk sei die Autopilot-Funktion bereits seit dem Update auf Version 9.0 in der Lage, auf Schnellstraßen vollautomatisch unterwegs zu sein. Die „Navigate“ genannte Funktion erfordert aber weiterhin menschliche Interaktion: Der Nutzer muss einen Spurwechsel durch Blinken initiieren. Musk zufolge soll aber auch diese Vorgabe – sofern vom Gesetzgeber erlaubt – in den kommenden Wochen wegfallen: „Wir werden in den kommenden Wochen ein Update veröffentlichen, das diese Bestätigung optional in einigen Märkten deaktiviert, sofern es die Regulierungsbehörden erlauben. Wir glauben, dass das in den USA der Fall sein wird und im Laufe der Zeit auch bei allen anderen Regulierungsbehörden.“