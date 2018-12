Warum Elon Musks Demo vom Tesla-Autopiloten viele verunsichert

„Fühlst du dich sicher?“, fragte die Moderatorin Leslie Stahl den Tesla-CEO Elon Musk in „60 Minutes“ am Wochenende. „Ja“, antwortete der CEO. Zu sehen war eine Szene, die zeigte, wie Stahl mit Musk in einem Tesla Model 3 auf der Autobahn fuhr und die Hände auf seinem Bauch verschränkt hatte. Das halbautomatische Fahrsystem war eingeschalten. „Ich tue nichts.“

Musk demonstrierte dabei eine neue Funktion des Tesla namens „Navigate on Autopilot“, die es dem Tesla ermöglicht, selbstständig die Spur zu wechseln. Stahl war schockiert und rief „Oh mein Gott“. Das entspricht in etwa der Reaktion, die viele Menschen in sich spüren, wenn sie das zum ersten Mal sehen, wie ein Auto die Steuerung und Geschwindigkeit komplett selbst kontrolliert.