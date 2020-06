Emporia expandiert nach Nord- und Lateinamerika

Der österreichische Handyhersteller Emporia, der sich auf Senioren- und Kinderfreundliche Handys spezialisiert und in diesem Segment Marktführer ist, plant offenbar für das Frühjahr eine Expansion nach Nord- und Lateinamerika. Das wurde in einer Pressemitteilung anlässlich der Consumer Electronics Show in Las Vegas bekanntgegeben. Mit dem Sprung über den großen Teich soll das Tätigkeitsfeld, das sich bereits über 30 Länder weltweit erstreckt, deutlich erweitert werden. "Wir glauben, dass es Millionen von Konsumenten gibt, die keine komplizierten Smartphones, störende Apps oder teure Datenflatrates brauchen. Deswegen konzentrieren wir uns auf hochwertige Produkte, die denen die einfachste Form der Kommunikation bieten, die sie benötigen.", sagt Gregory Foley, CEO der emporia Telecom USA.