Ende von DVB-T soll Nachfolger simpliTV beflügeln

DVB-T

Tirol

simpliTV

Weber hält am ursprünglichen Ziel von 12 bis 15 Prozent fest, das in spätestens vier Jahren erreicht sein soll. “Die Zahlen erlauben dieses Wachstum.” Dabei hofft man vor allem auf den “Digital Switch Over” , der bereits seit vergangenem September im Gange ist. Im Rahmen der Abschaltung vonwerden bestehende Sendeanlagen vollständig aufDVB-T2 umgerüstet. Den Anfang machte Kärnten im Oktober , im Mai wurde der Schalter in Vorarlberg undumgelegt. Die restlichen Bundesländer sollen in Etappen bis Ende 2016/Anfang 2017 folgen. Insgesamt wurden dafür rund ein bis zwei Millionen Euro pro Bundesland in die Infrastruktur investiert. So wird die technische Reichweite vonvon 90 auf 98 Prozent erhöht.