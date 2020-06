Epson Moverio: Videobrille mit Durchblick

Komfort

Mit 244 Gramm ist die Brille deutlich leichter als Sonys Head Mounted Display HMZ-T1. Dadurch ist sie bequemer zu tragen. Optimal ist der Tragekomfort aber nicht. Die Bügel sind zwar auf der Innenseite gepolstert, haben aber keine Aussparungen für die Ohren, wodurch relativ viel Material auf den Ohren lagert und diese nach außen drückt. Auch die Gummipolsterung an der Nase könnte etwas dicker sein.

Nicht förderlich für den Komfort sind die zwei dicken Kabel, die durch die Bügel der Brille Richtung Steuereinheit gehen. So wird schon das Aufsetzen zur Fummelei. Auch eine Größenanpassung ist kaum möglich. Es kann nur der maximale Winkel der Bügel in drei Stufen eingestellt werden. Der Halt der Brille entsteht so nicht nur durch die Auflage an Nase und Ohren, sondern auch durch den Druck der Bügel an den Seiten des Schädels.

Das durchsichtige Material der Brille schränkt die periphere Sicht weniger ein als Sonys Videohelm. Am Kabel, dass die Brille mit der Steuerungseinheit verbindet, ist ein Knopf, der Bild und Ton der Brille jederzeit ausschaltet - man sieht durch die Brille in etwa wie durch eine Sonnenbrille. So kann man sich theoretisch auch in die Öffentlichkeit wagen und für kurze Fußwege einfach nur das Bild deaktivieren, anstatt die Brille abzusetzen. Vorausgesetzt man kann mit den ungläubigen und spöttischen Blicken der Passanten leben – ein modisches Accessoires ist die Datenbrille nicht gerade.

Bedienung

Die Steuereinheit kann man sich am besten als Videoplayer mit Android-Betriebssystem vorstellen. Verbindung mit dem Web ist per WLAN möglich. Google Play ist nicht verfügbar, Apps können aber über die MicroSD-Speicherkarte (4GB Karte im Lieferumfang enthalten) oder über den direkten Download im Browser installiert werden.

An der Steuereinheit gibt es die üblichen Android-Tasten, ein Steuerkreuz mit Auswahltaste und ein Touchpad. Das Touchpad sollte eigentlich die primäre Eingabemethode sein und ersetzt den sonst bei Android-Geräten üblichen Touchscreen.

In der Praxis funktioniert dies aber nicht zufriedenstellend. Berührt man das Touchpad, wird ein Cursor eingeblendet, der die Fingerposition verdeutlicht. Zum Anwählen von Menüpunkten wird das Touchpad geklickt, was noch einigermaßen funktioniert. Zum Ziehen von Inhalten muss man aber den Finger für eine Sekunde am Touchpad ruhen lassen. Das Touchpad ist aber so unpräzise, dass der Cursor springt, auch wenn der Finger nicht bewegt wird, wodurch das Aktivieren des Zieh-Modus nur schwer möglich ist. Das Entsperren des Homescreens durch nach oben ziehen der Sperrleiste wird so zum Geduldsspiel.

Noch mehr Geduld braucht man, wenn man versucht, durch die Menüs zu navigieren. Das Android 2.2 Betriebssystem der BT-100 ist katastrophal langsam. Multitouch ist durch die Ruckelei kaum möglich. Das Betrachten von Bildern in der Galerie oder das Auswählen von Videos ist nur durch das Steuerkreuz einigermaßen erträglich, da die Mischung aus Touchpad und Trägheit des Systems zu unpräzisen Eingaben führt. Dadurch ist auch das Benützen des Browsers lahm, da das Ziehen/Scrollen des Bildes nur schwer möglich und die Eingabe von URLs über das Touchpad per virtueller Tastatur eine Qual ist.