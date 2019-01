Erste Details geleakt: Was man sich vom Xiaomi Mi 9 erwarten darf

Xiaomi hat für Ende Februar eine Pressekonferenz am Mobile World Congress in Barcelona angekündigt. Was der chinesische Elektronikkonzern dort zeigen wird, ist nicht bekannt, sorgt aber natürlich für Spekulationen.

Für das kommende Xiaomi-Flaggschiff Mi 9 ist es aber wahrscheinlich noch zu früh. Denn sein Spitzenmodell zeigt Xiaomi in der Regel erst später im Jahr, voraussichtlich im Mai. Dennoch sind bereits einige Eckpunkte des Mi 9 durchgesickert.