Video: Xiaomi zeigt, wie Fingerprint-Sensoren künftig aussehen

In einem Video zeigt Lin Bin, Xiaomi-Präsident und -Mitgründer, einen neuartigen Fingerabdruckscanner, welcher großflächig im Bildschirm integriert ist. Bislang waren Fingerprintsensoren im Bildschirm nur an einer kleinflächigen Stelle verbaut; abseits dieses Bereichs konnte das Smartphone nicht per Fingerabdruck entsperrt werden.

Größere Fläche mit Sensor ausgestattet

Sollte die Xiaomi-Technologie reif für den Massenmarkt werden, so könnten Smartphones künftig lediglich mit einem Fingertip auf den Screen entsperrt werden. Laut Lin Bin ist die Fläche, welche Fingerabdrücke erkennt 50mm x 25mm groß. Das sei fünfmal so groß, wie die aktuelle Fläche von In-Display-Fingerprintscannern und 15 Mal die Fläche von dedizierten Fingerabdrucksensoren auf der Rückseite von Smartphones.