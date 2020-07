Erstes Project-Glass-Video aufgetaucht

Nachdem bereits mehrere Bilder von Google-Mitarbeitern, die die Cyber-Brille tragen, aufgetaucht sind, wurde nun auch ein erstes Video veröffentlicht, das mit der Brille aufgenommen wurde. Der 15-sekündige Clip stammt von Max Braun, der die Brille auf Googles Photographers Conference präsentiert hat.

In dem 720p-Video springt der Träger der Brille auf einem Trampolin. Gleichzeitig wurden auch weitere Fotos veröffentlicht, die mit Project Glass aufgenommen wurden.

Google rückt das Projekt rund um die Augmented-Reality-Brille immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. So wurde in der Vergangenheit bereits Google-Mitbegründer Sergej Brin damit gesichtet. Wann das Projekt massentauglich sein wird, kann derzeit allerdings noch nicht abgeschätzt werden.