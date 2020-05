Erstes Windows Phone mit neuem Windows-Branding geleakt

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Nokia schon bald die Rechte an der Marke Nokia auslaufen lassen werde und Windows Phone künftig lediglich Windows heißen soll. Nun hat mit My Go der erste Hersteller ein Windows Phone gezeigt, auf dem das neue Windows-Branding zu sehen ist.

Der Hersteller dürfte wohl die Produktseite versehentlich freigeschaltet haben, denn diese ist mit einem Disclaimer „Vertraulich - nur für interne Zwecke“ versehen, aber dennoch über die News-Seite erreichbar. Das Foto mit dem Windows-Logo auf der Rückseite wurde aber in der Zwischenzeit entfernt.