Neue Screenshots von Windows 9 veröffentlicht

In den Screenshots ist unter anderem das neue Startmenü zu sehen, das bereits in anderen Leaks gezeigt wurde. Dieses mischt die Kachel-Oberfläche von Windows 8.1 mit dem aus Windows 7 bekannten Startmenü. Interaktive Kacheln in der rechten Spalte können frei platziert und verschoben werden, in der linken Spalte werden weiterhin Programme angezeigt. Hier war jedoch kaum etwas neues zu sehen.