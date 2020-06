Facebook entfernt heimlich Poke- und Camera-App

Facebook hat den Mai für etwas Frühjahrsputz genutzt und ohne großes Aufsehen zwei Apps aus den App Stores entfernt. Der Snapchat-Konkurrent Poke, der nur für iOS verfügbar war, ist der wohl prominenteste Abgang. Die App war als Konkurrent zur Foto-Messaging-App Snapchat gedacht, konnte sich aber nie so recht durchsetzen. Da half es auch nicht wirklich, dass Facebook selbst die App bereits beim Start nicht so recht ernst nahm und der Messenger immer stärker ausgebaut wurde. Kurios an der App war vor allem, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg den Benachrichtigungs-Ton selbst sprach.