Facebook führt bestätigte Profile ein

Wie bei Twitter oder Google+ können prominente Personen nun ihre Profile bestätigen lassen. So wissen Nutzer, ob es sich dabei tatsächlich um den offiziellen Auftritt der Person oder des Unternehmens handelt. Für Privatpersonen sei diese Funktion laut Facebook jedoch nicht gedacht.

Google+ und Twitter-Funktion schätzen diese Funktion bereits seit längerer Zeit, nun hat auch Facebook nachgezogen und offiziell bestätigte Profile eingeführt. Diese werden künftig mit einem kleinen Häkchen in einem blauen Kreis markiert um dem Nutzer so zu zeigen, dass es sich um die offizielle Facebook-Seite der betreffenden Person oder des Unternehmens handelt. Derzeit werde diese Funktion nur für einige wenige prominente Seiten freigeschalten, die ein "großes Publikum aufweisen", in Zukunft soll sie allerdings auch auf alle anderen Profile ausgeweitet werden.

Nur für prominente Seite

Facebook erklärt in einem Beitrag im Hilfe-Bereich die neue Funktion, erläutert jedoch nicht, wie die Bestätigung selbst von statten geht. Allerdings sei es laut Facebook für herkömmliche Nutzer nicht möglich, eine derartige Bestätigung zu erhalten. Wie bei Twitter werden die Eigentümer von beliebten Seiten oder Profilen von Facebook selbst kontaktiert und anschließend bestätigt.

Es ist zu erwarten, dass bestätigte Profile bei Facebooks Suchergebnissen ebenfalls höher gelistet werden. Facebook hatte bereits Anfang 2012 ein ähnliches System angekündigt, das jedoch zur Promotion seiner Follow-Funktion gedacht war. So konnten Nutzer mit Hilfe eines Ausweises ihre Identität bestätigen, sodass sie aus der Sicht von Facebook als vertrauenswürdig eingestuft wurden und häufiger in Empfehlungen für "Nutzer, denen man folgen sollte" angezeigt werden.