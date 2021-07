Fairphone verspricht Update und optimales Recycling

Das Fairphone 2 bekommt endlich ein Android-Update. Wie Fairphone-Gründer Bas van Abel am Mobile World Congress ankündigte, werden die bestehenden Smartphones in den kommenden Wochen auf Android "Marshmallow" aktualisiert. Damit sind die Geräte zumindest auf dem vorletzten Stand, was Android betrifft. Darüber hinaus sollen in den kommenden Monaten neue Module für Rück- und Front-Kameras angeboten werden, die ausgetauscht werden können.