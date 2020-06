Feuerzeug-Gas lädt Smartphones auf

Wird die Zelle warm?

Eine Wärmeentwicklung merkt man kaum. Erst bei sehr, sehr langem Betrieb ist eine spürbare Wärmeentwicklung zu verzeichnen, vergleichbar mit einem Laptop oder einem Smartphone. Deshalb können Sie das kraftwerk ganz bedenkenlos im Rucksack oder in der Hosentasche betreiben.

Was entsteht als Abfallprodukt?

Das kraftwerk wandelt Flüssiggas auf chemischem Wege in Strom um. Bei dieser Umwandlung entsteht etwas Wasserdampf und CO2. Es ist weniger CO2 und Wasserdampf als eine Person ausatmet, also praktisch nicht spürbar.

Wie hoch ist der Wirkungsgrad?

Die Brennstoffzelle an sich hat einen Wirkungsgrad von 85 Prozent, aber die Reformierung der Kohlenwasserstoffe, Elektronik und Lüfter reduzieren diesen Wert stark, vor allem bei einem so kleinen Gerät. Dennoch ist der Wirkungsgrad bei Betrachtung der Gesamtsysteme höher als beim Laden an der Steckdose. Die Effizienz wird für größere Leistungsklassen deutlich besser.

Brennstoffzellen verarbeiten Wasserstoff oder Methan. Welche Verluste gibt es durch den nötigen Schritt des Aufspaltens von Propan oder Butan bei kraftwerk?

Beim Herunterbrechen der langen Kohlenwasserstoffketten zu Wasserstoff und Methan werden etwa 60% Wirkungsgrad erreicht.

Wie teuer ist die Energie im Vergleich zum Strom aus der Steckdose?

Das hängt davon ab, wo man das Gas kauft. Für Österreich sind die Kosten für das Aufladen eines iPhones bei Kauf des Gases an einer Flüssiggas-Tankstelle mit 0,4 Cent etwa so hoch wie beim Laden über das Stromnetz. Bei Verwendung von Feuerzeuggaskartuschen sind sie höher. Wenn wir einen so genannten Powernutzer, mit etwa 500 Ladungen pro Jahr, als Basis nehmen, so hat er einen monatlichen Kostenaufwand von 0,20 bis 2,00 Euro. Dieser Betrag spielt im Vergleich zu den Kosten eines Smartphones oder eines Mobilfunkvertrages keine Rolle.