Fight Night Champion: Klammerndes Box-Erlebnis

EA lässt den Spieler wieder in den Boxring steigen. " Fight Night Champion" ( PS3, Xbox360, ab 60 Euro, ab 18 Jahren) ist der aktuellste Teil der „ Fight Night“-Serie und setzt auf die dunklen Seiten des Boxsports. Gleich zu Beginn der Story findet sich der Spieler in einem blutigen Boxkampf hinter Gittern. Umringt von Mitgefangenen wird hier ein Kampf ausgetragen, der mit dem sauberen Image und Spielgefühl des Vorgängers nur wenig zu tun hat.

Fesselnde Story

In der durchwegs gut gemachten Story spielt man das Leben des Andre Bishop nach, der sich buchstäblich von ganz unten wieder an die Spitze der Boxwelt kämpft. Wenn sich der Spieler den Respekt der Mitgefangenen erkämpft hat, geht es in die großen Hallen, die man aus den Vorgängern gewohnt ist. Nach etwa fünf Stunden hat man die Geschichte abgeschlossen. Längeren Spielspaß verspricht der Karriere-Modus, der, wie bei den Vorgängern, solide umgesetzt ist.

Den Protagonisten der Karriere kann man entweder selbst erstellen, oder auf eine der vorhandenen Box-Größen zurück greifen. So kann man etwa in die Boxhandschuhe der Klitschko-Brüder, in die von Lennox Lewis oder vieler andere schlüpfen. Mit über 50 verschiedenen Boxern ist die Auswahl so groß, wie nie zuvor in der Serie.