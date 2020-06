Firefox 4 schafft 100 Millionen Downloads

Der Firefox-4-Erfolg animiert Mozilla offensichtlich zu neuen Investitionen. So wird Mozilla in Kürze in San Francisco eine Zentrale eröffnen, die bis zu 125 Mitarbeitern Platz bieten und auch für Business-Events genutzt werden soll. Laut Mozilla-CEO Gary Kovacs will man von der technischen Talenteschmiede und dem Unternehmergeist des Großraums San Francisco profitieren. In der Stadt befinden sich unter anderem die Zentralen von Twitter, Zynga und Yelp. Aber auch Google und Microsoft sind mit prominenten Büros vertreten.