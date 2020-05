Forza 5 im Test: Autoporno mit Schüttelfunktion

Je höher der Schwierigkeitsgrad und je weniger Fahrhilfen aktiv sind, desto mehr Credits verdient man. Diesmal bekommen Platz 1 bis 3 gleich viele Credits. So sollen Spieler motiviert werden, auch mal höhere Schwierigkeitsgrade auszuprobieren. Denn landet man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auf Platz 3, kriegt man durch den Bonus mehr Credits, als wenn man auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad Erster wird.

Erfahrene Gamer wird es möglicherweise missfallen, dass ein „Pay to Win“-System vorhanden ist. Mit echtem Geld kann man Boni kaufen, die mehr Erfahrung pro Rennen gewähren und so die Spielerstufe schneller steigern. Auch Autos können mit echtem Geld gekauft werden. Einige Wagen wegen zudem als DLC in der Autoliste geführt. Man muss diese mit echtem Geld freischalten, um sie dann mit Credits (oder eben wieder echtem Geld) im Spiel kaufen zu dürfen.

Neben dem Karriere-Modus kann man auch auf andere Arten zu Credits kommen. So bekommt man etwa Credits, die der Drivatar in den Rennen anderer Spieler gewinnt. Auch im Rivalen-Modus, in dem man versucht die Zeit echter Spieler zu schlagen, kann man Credits verdienen. In diesem Modus gibt es auch noch Rennarten, bei denen man durch Hütchentore am Kurs fahren oder möglichst viele Punkte beim Driften machen muss.