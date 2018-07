Fossil Q Explorist im Test: Modische Smartwatch ohne Bewegungsdrang

Fossil hat mittlerweile die dritte Generation seiner Smartwatch Q Explorist veröffentlicht. Als Betriebssystem wird Googles Android Wear 2.0 genutzt. Sie ist in mehreren Gehäusefarben und Armbandvarianten ab 279 Euro verfügbar. Mit der Q Venture gibt es auch eine etwas kleinere Version (42mm Gehäuse statt 46mm), die sich an Damen richtet.

Optisch ist die Q Explorist durchaus ansprechend. Das Lederband der Variante, die ich getestet habe, sieht gut aus und lässt sich bei Bedarf gegen ein handelsübliches 22mm-Armband tauschen. Insgesamt ist sie recht dick ausgefallen. Darüber können auch die Zier-Lünette und die abgerundeten Ränder des Gehäuses nicht hinwegtäuschen. Mit 76 Gramm gehört sie zu den eher schweren Smartwatches.

An der rechten Seite sind drei Tasten. Die obere und untere können frei belegt werden. Die mittlere Taste ist eine drehbare Krone, etwa um in Apps zu scrollen. Dreht man sie beim Watchface, scrollt man so die Benachrichtigungen. Das Drehen ist aber nicht sonderlich bequem, weshalb ich beim Test die klassische Wischmethode bevorzugt habe. Da die Tasten relativ weit aus dem Gehäuse hervorstehen, ist es mir in der mehrwöchigen Testphase mehrmals passiert, dass ich sie unabsichtlich gedrückt habe, wenn das Handgelenk nach oben abgewinkelt habe.