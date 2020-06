Galaxy Nexus: Flottes Flaggschiff im Test

Kleinigkeiten

Bei Android 4.0 in seiner puren Version auf dem Nexus Galaxy gibt es einige Kleinigkeiten, die noch stören, aber durch Firmware-Updates oder eigene Versionen der Herstellers behebbar sind. So ist die Lautstärke für Klingelton und Benachrichtigungston nicht getrennt voneinander einstellbar. Eigene Klingeltöne werden nur einmal abgespielt und nicht wiederholt. Ist der Klingelton also nur ein „Ring, Ring“, ist nach den zwei Klingelgeräuschen Schluss. Für den Lockscreen und Homescreen können nicht verschiedene Hintergrundbilder gewählt werden.

Im Lockscreen, der mit Fingerwischen entsperrt wird, gibt es einen Shortcut zur Kamera, der aber nicht gegen andere Shortcuts ausgetauscht oder durch andere Verknüpfungen ergänzt werden kann. Während die offiziellen Apps ziemlich stabil laufen, haben einige Apps anderer Anbieter noch Probleme mit Android 4.0, speziell wenn es Widgets sind. Mit der weiteren Verbreitung von Android 4.0 werden in Zukunft die Entwickler ihre Apps aber ohnehin anpassen.

Fazit

In Sachen Verarbeitung ist das Galaxy Nexus nahezu perfekt. Auch an die Größe gewöhnt man sich relativ schnell, da es nur ein Zentimeter länger als das Galaxy SII ist. Android 4.0 überzeugt trotz fehlerhaften Kleinigkeiten, auch der seriösere Look im Blau/Grau statt Grün/Schwarz steht dem Betriebssystem gut.

Beim Benutzen wird man aber das Gefühl nicht los, dass da noch mehr geht. Denn wenn man den Sprung überlegt, den Samsung vom Nexus S zum Galaxy SII gemacht hat, kann man sich in Anbetracht des Galaxy Nexus schon auf ein ausgezeichnetes Galaxy SIII freuen, das dünner und noch schneller ist und eine bessere Kamera hat. Wer bis zum wahrscheinlichen Start des SIII im Mai/Juni 2012 nicht warten will oder kann (oder einfach so früh wie möglich Android 4.0 haben will), wird in dem Galaxy Nexus einen ausgezeichneten, wenn auch nicht ganz perfekten Alltagsbegleiter finden.