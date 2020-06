Galaxy S6 Edge im Hands-on: Kanten suchen Killer-Feature

Durch die zwei Abschrägungen wirkt das Smartphone dünner als das normale S6 und liegt auch besser in der Hand. Insgesamt hat man beim S6 Edge das Gefühl, ein Gerät in der Hand zu haben, das sich von den unzähligen anderen Smartphones am Markt unterscheiden kann. Abgesehen von der Haptik und dem speziellen Äußeren kann man den Sinn der Abschrägungen hinterfragen. Das volle Potenzial wird sich erst dann zeigen, wenn entsprechende Apps kommen, die die Form unterstützen. Bei den Hands-on-Geräten am Mobile World Congress fehlten viele Funktionen und Apps, die die Display-Kanten unterstützen, noch.