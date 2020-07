Galaxy SIII: Samsung setzt auf die Apple-Taktik

Bis jetzt waren die mit Spannung erwarteten Handy-Präsentationen vor allem Apple vorbehalten. Kein anderer Elektronik-Konzern schaffte es bislang, eine ähnlich hohe Erwartungshaltung für ein einziges, neues Gerät aufzubauen. Mit dem Galaxy SIII gelingt dies derzeit aber auch Samsung. Das von Fans und der Konkurrenz gleichermaßen mit Spannung erwartete Smartphone-Flaggschiff des koreanischen Herstellers wird am heutigen Donnerstagabend in London erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Durchgesickert

Die genauen Spezifikationen des Galaxy SIII und der Preis sind noch nicht bekannt. Ähnlich wie bei jedem neuen iPhone sickern nach und nach aber immer mehr Details durch. Mal taucht ein Video eines Protoypen in Vietnam auf, dann geht für kurze Zeit die Bestellseite für das Handy auf Amazon.de online. Ein paar Tage später verrät ein Bild einer optional erhältlichen Display-Folie die Größe des Bildschirms, ein Auszug aus der Beschreibung die Daten der Kamera und in einer App, mit der man die Leistung seines Handys testen und online mit anderen vergleichen kann, ist auf einmal ein Galaxy SIII der Spitzenreiter – obwohl das Smartphone noch nicht erhältlich ist.

Setzt man die Informations-Schnipsel der glaubwürdigeren Quellen zusammen, ergibt sich folgendes Bild: Das Galaxy SIII hat ein 4,8 Zoll-Display mit der HD-Auflösung 1280x720. Es hat einen Vierkern-Prozessor mit 1,5GHz und wahlweise 16GB oder 32GB internen Speicher. Als Betriebssystem wird Android 4 verwendet. Die Hauptkamera soll 8 oder 12 Megapixel haben. Ein NFC-Modul ist vorhanden, der schnelle Datenstandard LTE ist nur in Modellen für bestimmte Länder verfügbar. Das Handy soll sehr flach sein, wahrscheinlich ist eine Dicke knapp unter 8mm.

Alles nur Taktik?

Dieses Schema kennt man bereits von Apple. Wochen bevor ein neues iPhone oder iPad angekündigt wird, machen Gerüchte die Runde, berichten Apples chinesische Zuliefer-Firmen von neuen Großaufträgen und tauchen einzelne Komponenten der Geräte in den Händen von Technik-Journalisten auf. Der Extremfall trat 2010 auf, als ein Apple-Mitarbeiter den Prototypen eines iPhone 4 in einer Bar verlor. Der Finder verkaufte es an den Technik-Blog Gizmodo. Dieser Vorfall kam Apple nicht allzu ungelegen. Die treuen iPhone-Kunden hatten so schon vor der offiziellen Ankündigung Zeit, sich an das neue, eckigere Glas-Design des iPhones zu gewöhnen. Offiziell zeigte man sich natürlich empört und ergriff rechtliche Schritte gegen Gizmodo.

Nicht nur die Sicker-Taktik scheint sich Samsung von Apple abgeschaut zu haben, um das Interesse an dem Gerät zu erhöhen. Mit dem SIII lädt auch Samsung erstmals zu einer internationalen Präsentation ein, in der ein Modell im Vordergrund steht. Wie die meisten Hersteller hat Samsung bisher neue Geräte auf den großen internationalen Messen, wie der CES in Las Vegas, dem Mobile World Congress in Barcelona oder der IFA in Berlin vorgestellt. Apple ist auf all diesen Messen nicht vertreten und macht eigene Veranstaltungen, um neue Produkte, ohne den Konkurrenzdruck, der auf einer Messe herrscht, anzukündigen.