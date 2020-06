Gebogenes LG G Flex 2 kommt im Jänner

Wie Android Authority berichtet, soll die zweite Version von LGs gebogenem Smartphone LG Flex im Rahmen der Technik-Messe Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas vorgestellt werden. Quelle sind demnach nicht näher genannte Personen, die mit LGs Plänen vertraut sind. Demnach soll das biegsame Smartphone in zahlreichen Punkten verbessert worden sein und etwa mit einer höheren Displayauflösung ausgestattet sein. Der Vorgänger löste trotz sechs Zoll Displaydiagonale lediglich in 720p auf.

Als Displaytechnologie soll abermals LGs POLED zum Einsatz kommen. Wie schon das erste Flex (futurezone-Test) soll auch die zweite Version mit einer speziellen Oberfläche ausgestattet sein, die sich selbstständig von Kratzern erholt.