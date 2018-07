Geleakte Fotos sollen iPhone X Plus und 6,1-Zoll-iPhone zeigen

Die Fotos können wenig Überraschendes bieten. Offenbar wird das herkömmliche iPhone weiterhin auf eine einfache Kamera setzen, wohingegen das iPhone X Plus mit einer Dual-Kamera im Hochformat ausgestattet ist, ähnlich wie das „kleine“ iPhone X. Obwohl die Bilder beide Modelle nur in Schwarz und Weiß zeigen, dürfte die Farbpalette deutlich größer werden. Die iPhone-X-Reihe soll künftig auch in Gold angeboten werden, während das herkömmliche iPhone wieder bunt werden könnte und unter anderem in Gelb, Orange, Blau und anderen Farben verfügbar sein soll.