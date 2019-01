Geleaktes Video zeigt Details zu Nokia 9 PureView

Vom Design her ähnelt das Gerät dem Nokia 8, es verfügt über eine Rückseite aus Glas und einen soliden Metallrahmen in der Mitte. Das Display ist 5,99 Zoll groß und soll in 2K auflösen

Unter der Haube des Nokia 9 wird ein Qualcomm Snapdragon 845-Prozessor werken. Der Arbeitsspeicher beträgt 5 GB, der interne Speicher 128 GB. Das Gerät soll auch drahtloses Laden nach dem Qi-Standard unterstützen und mit Android One in der Version 9 (Pie) laufen und zwei Jahre lang mit Updates versorgt werden.