Goldenes iPhone 5S um 10.100 US-Dollar versteigert

Das iPhone 5S im goldenen Farbton ist eines der begehrtesten Modelle in den USA. Im US-Apple-Store ist es derzeit vergriffen, als Liefertermin wird Oktober angegeben. Einem Apple-Fan war das Umgehen der Wartezeit 10.100 US-Dollar wert – um diesen Betrag hat er ein goldenes iPhone 5S mit 16 GB Speicher auf eBay ersteigert.

Die Auktion für das entsperrte Smartphone startete am Sonntag, es gab 51 Bieter. Der Gewinner hat 225 Bewertungen, es dürfte sich also nicht um einen Spaßbieter handeln. Allerdings wurde das zweithöchste Gebot von 10.000 US-Dollar von einem User ohne Bewertungen abgegeben – es ist durchaus denkbar, dass hier spaßeshalber der Preis in die Höhe getrieben wurde.

Derzeit gibt es auf eBay zwei „Sofort Kaufen“-Angebote für das goldene iPhone 5S um 1.099 US-Dollar. Wäre der Käufer geduldiger gewesen, hätte er im Apple Store 15 goldene iPhone 5S kaufen können - dort kostet das Smartphone 649 US-Dollar. Oder er hätte zwei Echtgold-iPhones erstehen können. in Großbritannien bietet Goldstriker schon seit Längeren ein mit 24 Karat vergoldetes iPhone 5 an, das umgerechnet 4.620 US-Dollar kostet und eine Lieferzeit von 7 Tagen hat.