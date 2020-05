iPhone 5S im Test: Apple in der Sackgasse

Zumindest dem Verkaufsstart am Wochenende nach zu urteilen dürften das iPhone 5S und 5C ein Erfolg werden. Mehr als neun Millionen Mal sollen die beiden Geräte verkauft worden sein, vielerorts waren die neuen Modelle folglich in kürzester Zeit ausverkauft. Selbst in Deutschland ist das iPhone 5S derzeit kaum erhältlich. Der futurezone gelang es aber dennoch, mithilfe des Apple-Händlers McShark ein Gerät zum Testen zu ergattern, T-Mobile lieferte die benötigte Nano-SIM.

Mit dem iPhone 5S bleibt Apple seinem Zweijahres-Rhythmus treu. Von außen hat sich zum Vorgänger iPhone 5 kaum etwas verändert, die Maße sind mit einer Displaydiagonale von vier Zoll gleich geblieben, ebenso wie die Dicke von 7.6 Millimeter und das Gewicht von 112 Gramm. Verändert hat Apple die Aluminium-Farben, das mehr oder minder schwarze Gerät ist Geschichte und wurde durch ein Gerät mit einer helleren Grau-Rückseite ersetzt, zudem gibt es das iPhone nun erstmals in zwei Weiß-Varianten, davon eine mit goldener Rückseite.