Ansturm auf iOS 7 zwingt Apple-Server in die Knie

Während sich der Frust der User vor allem über Twitter, aber auch viele Internet-Foren Luft machte, berichteten auch mehrere futurezone-User von derartigen Problemen. Auch das zu iOS 7 gehörige Desktop-Update auf iTunes 11.1 war von der Serverüberlastung betroffen und produzierte bei vielen Fehlermeldungen. Bei manchen User war sogar der gesamte App Store down. Erfahrungsgemäß sollten sich die Download-Probleme im Laufe des heutigen Tages beruhigen. Berichte über verlorene Daten aufgrund des Updates hielten sich in den ersten Stunden allerdings in Grenzen.

Manche User berichteten über langsamere Geräte und zeigten sich über das neue Design irritiert, andere wiederum lobten das Update auf iOS 7 als unproblematisch und stabil. Mit der Veröffentlichung hob Apple indes die mobile Downloadbeschränkung von einzelnen Apps von 50 auf 100 Megabyte an. Damit soll offenbar der automatische Updateprozess von Apps unterstützt werden. Für User mit geringem Datenvolumen am Handy heißt es daher umso mehr aufzupassen, dass man durch automatische Updates nicht an die Obergrenze gelangt. Das Update auf iOS 7 ist laut Userberichten aber ohnehin nur über WLAN oder die iTunes-Desktopverbindung möglich.