iTunes 11.1 Update startet mit Verwirrung um Radio

Während iRadio auf den mobilen Geräten in Österreich, aber auch Deutschland zum Start nicht verfügbar ist, ließ der in Deutsch verfasste Begleittext zum iTunes-Update darauf vermuten, dass iTunes Radio hierzulande am Desktop auch mitgeliefert wird. So wird die Funktion bei der Installation von Apple sogar hervorgehoben. Tatsächlich gibt es nach der Installation auch die Möglichkeit auf den Menüpunkt iTunes Radio zu klicken, woraufhin ein ebenfalls in Deutsch gestaltetes Insert kommt.

Klickt man auf "Jetzt anhören", muss man sich allerdings mit dem eigenen iTunes-Account einloggen und ist dieser ein österreichischer (oder vermutlich auch ein deutscher), ist das Feld iTunes Radio im Home-Screen des Programms plötzlich wieder verschwunden. Offenbar ist also auch iTunes Radio wie iRadio hierzulande nicht verfügbar - oder es wird in den kommenden Stunden oder Tagen doch noch freigeschaltet.

iTunes Radio funktioniert ähnlich wie Spotify. Auch Apples Angebot ist ein Freemium-Modell. Um werbefrei Musik hören zu können, müssen Nutzer zukünftig 24,99 Euro im Jahr für iTunes Match ausgeben.