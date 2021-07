Google baut foursquare-Konkurrent Latitude aus

Nahezu unbemerkt hat Google mit dem neuesten Update für die Android-Version von Google Maps seinen ortsbezogenen Dienst Latitude deutlich ausgebaut. So werden nun, ähnlich wie bei Foursquare, Punkte für Check-Ins vergeben. Diese bestimmen dann den Rang eines Nutzers - vom Besucher (Visitor) hin zu Regular, VIP oder Guru. Da das Feature nicht, wie sonst üblich, über einen Blogpost von Google angekündigt wurde und die Rangliste auch nur über einige Umwege zu erreichen ist, wird vermutet, dass Google die neue Funktion vorzeitig entwischt sein könnte. Derartige Location-Based Services sind vor allem in den USA beliebt, haben aber auch in Europa ihre Anhänger. Allein Foursquare zählt 15 Millionen Nutzer und auch Facebook ist 2010 mit Facebook Places in den stark umkämpften Markt eingestiegen.