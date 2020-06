Google bessert bei Sicherheit bei In-App-Käufen nach

Google liefert derzeit eine neue Version des Play Store aus. Diese bietet jetzt die Option die Passworteingabe für jeden In-App-Kauf zu aktivieren. Bisher war ein eingegebenes Passwort 30 Minuten lang gültig. Anfang März reichte eine Mutter Klage gegen Google ein, da ihr Kind innerhalb dieses 30-Minuten-Limits In-App-Käufe für 65 US-Dollar getätigt hatte. Da dies ohne erneute Passworteingabe möglich war, sei Google für den entstandenen Schaden verantwortlich.

Die 30-Minuten-Variante steht in der aktualisierten Play Store App nach wie vor zur Verfügung und kann in den Einstellungen geändert werden. Zum Ändern ist, wie bisher auch, die Eingabe des Google-Passwortes nötig – das Kind kann also nicht ohne weiteres die Passworteingabe auf das alte 30-Minuten-System zurückstellen.