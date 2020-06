Google bringt Smartphones Echtzeit-Übersetzung bei

Nachdem Skype eine Funktion für Windows 8.1 vorgestellt hat, die Englisch und Spanisch in die jeweils andere Sprache übersetzen kann, will auch Google Echtzeit-Übersetzungen anbieten, wie die New York Times berichtet. Die " Translate"-App von Google kann schon heute Geschriebenes in 90 Sprachen und Sprachaufnahmen in einige wenige Sprachen übersetzen.