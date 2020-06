Google: Chromebook Pixel 2 wird bald erscheinen

Das Chromebook Pixel, Googles High-End-Ultrabook aus dem Jahr 2013, dürfte schon bald einen Nachfolger erhalten. Das gab Google-Managerin Renee Niemi im Rahmen einer Präsentation bekannt. Demnach werde das Chromebook Pixel 2 „bald“ erscheinen, aber wohl nur in kleiner Stückzahl produziert. Bereits der Vorgänger richtete sich aufgrund des hohen Preises von 1300 US-Dollar nicht an den Massenmarkt, zudem kam es nur in den USA und Großbritannien auf den Markt.