Google Chromecast soll 2014 international starten

Googles Streaming-Stick soll 2014 auch weltweit in verschiedenen Märkten starten. Das bestätigte Google-Manager Mario Queiroz gegenüber Gigaom. Demnach würden zahlreiche Kunden „angenehm überrascht“ sein vom Ziel des internationalen Ausbaus, so Queiroz. Mit dem internationalen Start soll auch das SDK veröffentlicht werden, an dem derzeit noch gearbeitet wird.