Google Earth Pro ab sofort gratis zum Download

Gleichzeitig erlaubt die Pro-Version allerdings den Ausdruck von Kartenmaterial in größerer Auflösung und bietet eine Reihe von Mess-Tools an, mit der auch kreisförmige Flächen vermessen werden können. Wie bisher muss man sich für Google Earth Pro registrieren. Ob die Lizenzierung von Kartenmaterial - etwa für das Einbinden in professionelle Anwendungen und Präsentationen - weiterhin über Pro inkludiert bleibt, ging aus dem Blogeintrag nicht hervor.