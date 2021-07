Google integriert Google+ in Blogger

Google+ Nutzer können ab sofort direkt auf Blogs von Googles Plattform Blogger kommentieren. Dabei will das Kommentarsystem auch Beiträge von öffentlichen Google+ Diskussionen heranziehen und die Privatsphäreeinstellungen respektieren.

Google hat sich einen Teil des Erfolgsrezeptes von Facebook abgeschaut und erlaubt nun Blogger-Nutzern, Google+ Kommentare auf ihren Blogs zu integrieren. Ähnlich wie bei Facebook Comments können so Nutzer des Sozialen Netzwerkes direkt mit ihrem Google+ Account kommentieren. Google integriert jedoch auch öffentliche Diskussionen von Google+ so auf der Seite des Blogs. Wird ein Blog-Eintrag in einem öffentlichen Google+ Posting diskutiert, findet sich dieser automatisch unter dem Blog-Eintrag wieder.

Sortierfunktion für Kommentare

Dabei werden jedoch auch Kommentare miteinbezogen, die auf gewisse Kreise beschränkt wurden. Damit hat Google, im Gegensatz zu Facebook Comments, auch Privatsphäre-Einstellungen miteinbezogen. Die Funktion ist ab sofort für alle Blogger-Nutzer verfügbar und kann über die Einstellungen aktiviert werden. Alte Kommentare werden dabei laut Google problemlos in das neue Layout übernommen. Die Kommentare können nun, nachdem diese mit +1 bewertet werden können, auch nach Nützlichkeit oder gewissen Kreisen sortiert werden.