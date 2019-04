Google leakt Namen des kleineren Pixel-3-Smartphones

Die Lite-Version des Pixel 3 wird Pixel 3a heißen. The Verge hat auf der Websites des Google Stores einige Screenshots gemacht, als der Name sichtbar war. Google hat die Details zum neuen Smartphone allerdings wieder runtergenommen. Ähnliches war Google auch bereits mit dem Nest Hub Max passiert, bevor die Informationen wieder entfernt worden waren.



Ob dies zufällig passiert ist, oder ob es durchaus beabsichtigt war, lässt sich schwer sagen. Bisher ging auch keine dazugehörige Produktwebsite zum Pixel 3a online, somit bleibt der Name das einzige, bekannte Detail. Geplant ist ein Vier-Zoll-kleines Gerät.