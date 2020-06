Google Nexus 5 in Österreich über Play Store erhältlich

Um an Googles Android-Referenzgeräte zu kommen, musste man in Österreich bislang auf Dritthändler ausweichen, da der offizielle Online-Shop des Suchmaschinengiganten hierzulande nicht verfügbar war. Am Dienstag hat sich das geändert, Kunden bekommen beim Versuch, das Nexus 5 bzw. das Nexus 7 zu bestellen, keine Fehlermeldung mehr. Außerdem wird Österreich nun in der offiziellen Verfügbarkeitsliste von Google aufgeführt.

So kann man nun das Nexus 5 in der 16GB-Variante um 349 Euro bestellen, die 32GB-Version kostet 399 Euro. Auch das Tablet Nexus 7 wird in den beiden Speichervarianten verkauft, wahlweise außerdem mit LTE-Funktion. Die günstigste Version kostet hierzulande 229 Euro.

Österreich ist nicht das einzige Land, auf den Google seinen Play-Store ausweitet, laut Android Police können nun auch Kunden aus Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, den Niederlanden, Portugal sowie Schweden die Nexus-Geräte direkt bei Google bestellen.