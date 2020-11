Google Pixel 4a 5G im Test: Das seltsamste Google-Handy

Plastik, aber ein Kopfhöreranschluss

Wie schon erwähnt ist das Pixel 4a 5G das größte der neuen Google-Handys. Die Abmessungen betragen 153.9 x 74 x 8.2mm. Damit ist es zwar nicht riesig, aber man muss schon große Smartphones mögen, um sich mit dem Handling des Gerätes anfreunden zu können. Mit 168 Gramm ist es auch deutlich schwerer als das Pixel 5, das Gewicht geht aber in Ordnung. Als gewöhnungsbedürftig empfinde ich die Verteilung des Gewichts. So ist das Handy an der Oberseite etwas schwerer. Wenn man es also hochkant in einer Hand hält, muss man aufpassen, dass es nicht nach hinten überkippt.

Die Verarbeitung ist erstklassig, die Materialen sind aber nicht ganz so hochwertig wie beim Pixel 5. So hat das 4a 5G keine Aluminium- sondern eine Plastik-Rückseite. Gleiches gilt für den Rahmen. Das dürfte nicht nur Auswirkungen auf die Haptik, sondern auch auf die Stabilität haben. So sollte man wohl besonders gut aufpassen und das Handy so gut als möglich nicht auf den Boden knallen lassen. Auf einen näheren Test der Bruchsicherheit habe ich bei dem leihweise zur Verfügung gestellten Smartphone aber lieber verzichtet. Das Nicht-auf-den-Boden-fallen-lassen gestaltet sich beim 4a 5G leider manchmal etwas schwierig, da die Plastik-Rückseite eher rutschig ausgefallen ist. Wer zu Missgeschicken neigt, sollte sich also lieber ein Case anschaffen.