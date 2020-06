Google Play: Radikal-Umbau des Android Market

Der Android Market, wie ihn Nutzer bisher kannten, ist Geschichte. Am Dienstag hat Google ohne große Vorankündigung in einem Blogeintrag bekannt gegeben, dass der mobile Online-Store ab sofort unter der neuen Marke “Google Play” geführt wird und von Googles E-Book-Store, über den kürzlich gestarteten Service Google Music bis hin zu Filmen und Apps alles auf einer digitalen Plattform vereinen soll. Damit werden die Web-Angebote mit den mobilen Services von Google unter einem Dach zusammengeführt. Google Play ist komplett Cloud-basiert und soll den Nutzern so ermöglichen, jederzeit und von überall aus Zugriff auf sämtliche Inhalte zu haben.

Die neue Plattform im Überblick

Laut Google können die Nutzer von Google Play ab sofort bis zu 20.000 Songs kostenlos über den Service speichern und Millionen von Tracks erwerben. Weiters stehen über 450.000 Apps und Games für Android-User zur Verfügung, der E-Book-Store wurde angebunden und Filme können ausgeliehen werden.

Der komplette Umfang von Google Play wird zunächst allerdings nur US-Nutzern zur Verfügung stehen. In Kanada und Großbritannien werden alle Services außer der Musikdienst angeboten, in Japan gibt es Filme und Apps, in Australien E-Books und Apps. Der Rest der Welt, darunter auch Deutschland und Österreich, müssen sich bis auf weiteres mit Apps und dem Umstand zufrieden geben, dass der Android Market nun einen neuen Namen trägt. Langfristig plane Google auch in weiteren Ländern mit neuen Services zu starten, heißt es in dem Blogpost.