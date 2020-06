Google senkt Preise für Cloud-Dienste massiv

Die Preise für verschiedene Dienstleistungen aus dem Netz sollen um 30 bis 85 Prozent sinken, kündigte das Unternehmen am Dienstag in San Francisco an. So solle Cloud-Speicher künftig durchgängig 2,6 US-Cent pro Gigabyte kosten. Das sei für die meisten Kunden zwei Drittel günstiger als bisher, hieß es beim „Cloud Platform Event“ in San Francisco am Dienstag.

Der Internet-Konzern nimmt mit den Neuerungen direkt das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur des Online-Händlers Amazon ins Visier, bei dem viele Unternehmen Speicher und Rechenleistung beziehen.