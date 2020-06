Google startet NFC-Bezahldienst "Wallet"

Das noch in den Kinderschuhen steckende Bezahlen per Handy schreitet voran. Google hat am Montag den US-weiten Startschuss für seinen Dienst namens „Wallet“ gegeben. Damit können Besitzer eines Smartphones ohne Bares oder Karte bezahlen. Die nötigen Daten werden über die im Handy eingebaute Funktechnik NFC (Near Field Communication) an ein spezielles Lesegerät an der Kasse übertragen.

Noch steht Google Wallet aber nur einer sehr kleinen Zahl an Menschen offen: Nutzer brauchen nicht nur das Google-Smartphone Nexus S, sondern müssen auch noch im Netz des drittgrößten US-Mobilfunkanbieters Sprint sein sowie eine MasterCard-Kreditkarte der Citibank oder eine spezielle Google Prepaid Card besitzen. Laut Google ist die Bezahlung mit Wallet sicherer als mit einer konventionellen Kreditkarte, da für die Abwicklung ein persönlicher PIN-Code notwendig ist. Außerdem soll der Schnäppchen-Dienst Google Offers einen Aufschwung erfahren und ist bereits fix in den Bezahldienst integriert.