Google stellt Pixel 5 und 4a 5G offiziell vor

Günstiger Preis

Damit könnte das Google Pixel 4a 5G eine Brücke zwischen dem günstigen 4a und dem Flaggschiff-Smartphone Pixel 5 schlagen. Für das 4a 5G sollen 499 Euro fällig werden, das Pixel 5 wird gegenüber seinem Vorgänger günstiger und soll nur noch 699 Dollar kosten.

Das Pixel 4a 5G soll ab 15. Oktober in Japan und ab November in 8 weiteren Ländern verfügbar sein. Das Pixel 5 geht ebenfalls am 15. Oktober an den Start, zumindest in den USA. Dort kann es bereits vorbestellt werden. Ob die Geräte in Österreich erhältlich sein werden ist noch unklar. Da ihre Vorgänger hierzulande nicht verkauft wurden, ist es aber unwahrscheinlich.