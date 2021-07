Google zeigt Game-Services und Musikstreaming

Es war eine jene Neuerungen, auf die es bereits zahlreiche Hinweise gab. Google startet ein eigenes Games-Center namens Google Play Game Services, eine API, die unter anderem die Möglichkeit zu einem Multiplayer-Service bietet. Android-Nutzern soll es künftig möglich sein, Speicherstände bei Spielen zwischen mehreren Geräten abzugleichen, ebenso wie sogenannte "Leaderboards" bei Spielen. Wenn man beispielsweise ein Spiel gewonnen hat, wird man dies künftig auch per Google+ mitteilen können.

Google Music als Spotify-Konkurrent

Auch das war absehbar und wurde kurz vor der I/O geleakt: Künftig greift Google mit dem eigenen "All Access" Musikstreaming-Dienst an. Dazu hat Google die Majorlabels Universal, Sony und Warner an Bord. Die Musik kann via YouTube ebenso wie über den Play Store on Demand abgerufen werden. In den USA startet der Dienst sofort, zunächst gibt es einen einmonatigen kostenlosen Zugang. Danach wird All Access für 9,99 US-Dollar im Monat erhältlich sein.

Samsung S4 Update

Eine Hardware-Neuerung gibt es, die viele freuen wird, die sich mit Samsungs TouchWiz nicht anfreunden können: So soll das beliebte Samsung-Phone Galaxy S4 in Zukunft - jedenfalls in den USA - nun auch mit Stock Android erhältlich sein.

Vor den großen Präsentationen brachte Google wie üblich ein paar frische Zahlen. 900 Millionen Android-Aktivierungen wurden bislang verzeichnet. Hugo Barra, VP Android, zeigt schließlich, was es Neues gibt bei Googles mobilem Betriebssystem.

41 neue Features für Google+

Ein wichtiger Teil der Präsentation fiel Google Social Network google+ zu. Ganze 41 Neuerungen auf einen Schlag kündigte Vic Gundotra an. Dazu zählt unter anderem ein neuer Stream, ein komplett neues Design - dieses ähnelt nun eher einem Blog mit drei Spalten. Die Neuerungen sollen die Web-Version ebenso wie die Apps betreffen. Das Design kann außerdem ein wenig angepasst werden. Zudem gibt es künftig automatisierte Hashtags: Über diese zeigt Google dann verwandte Themen an. Die Funktion kann nach Belieben bei jedem Posting separat ausgewählt werden.

In punkto Fotos dürfen sich die User auf mehr Speicher freuen: Der freie Google+-Speicher wird von 5 GB auf 15 GB erhöht, und zwar kostenlos. Auch das Sortieren und Organisieren von Bildern wird erleichtert. Google will das zum Teil in Zukunft für die User übernehmen, so werden etwa doppelte Bilder automatisch aussortiert. Auch jene mit schlechter Qualität kann Google+ künftig automatisch herausnehmen. Auch verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten werden in Aussicht gestellt.

Hangouts: Vereinheitlichte Messages

Auch das war zu erwarten: Google startet eine einheitliche Kommunikationslösung unter dem Dach der Hangouts. Der Messaging-Dienst wird nicht nur auf Android, sondern auch auf iOS und Chrome verfügbar sein. Das neue Kommunikationstoll wird Google Talk, Google+ Messenger und die ursprünglichen Google+ Hangout Videochats ersetzen. Der Dienst soll ab sofort verfügbar sein.

Im Grunde handelt es sich bei Hangout um eine Messaging-App, die mit WhatsApp oder dem Facebook Messenger vergleichbar ist.

Einleitende Worte

Zum Start hatte wie gewohnt zur Eröffnungskeynote Google VP Vic Gundotra die Bühne betreten und begrüßte die begeisterte Menge. "Es geht um die Entwickler, nicht um Google", sagt Gundotra und bedankt sich für die Arbeit, die die Developer kontinuierlich für Google leisten.

Dann hatte auch schon der neue Android-Chef Sundar Pichai seinen Auftritt. In den vergangenen Jahren hat die Verbreitung von mobilen Geräten explosionsartig zugenommen. Es seien nicht mehr nur Desktop-Computer und Smartphones, die Leute würde immer mehr unterschiedliche Geräte nutzen, so Pichai, der auch auf Google Glass und Smart Watches verweist. "Wir sind sehr glücklich bei Google, dass wir zwei Plattformen haben: Android und Chrome", sagt Pichai. " Android ist heute das populäreste mobile Betriebssystem auf der Welt. Chrome ist der populärste Browser weltweit."