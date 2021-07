Google bringt Nexus 5X und Nexus 6P zum Kampfpreis

Am Dienstagabend hat Google in San Francisco die zwei neusten Vertreter der Nexus-Smartphonereihe präsentiert. Das 5,2-Zoll-Gerät Nexus 5X von LG und das 5,7-Zoll-große Nexus 6P von Huawei. Beide Geräte sind mit der unverfälschten Variante von Googles Betriebssystemversion Android 6.0 "Marshmallow" ausgestattet.

Nexus 5X

Zum ersten Mal kommt ein Nexus mit Fingerabdruck-Sensor, für den es in Android 6.0 Marshmallow nativen Support gibt. Dieser ist in einem runden Kreis an der Rückseite des Gerätes angebracht. Das kleinste Modell ist mit 16 GB Speicher ausgestattet, eine 32 GB Variante wird ebenfalls angeboten werden. Das Gerät ist ab sofort in den USA, Großbritannien, Japan und Irland ab 379 US-Dollar online bestellbar, die 32-GB-Version wird 429 Dollar kosten. Das Gerät misst 147 x 72,6 x 7,9 Millimeter und wiegt 136 Gramm. Einen Micro-SD-Einschub gibt es diesmal nicht, dafür hat Google dem 5X genau wie dem 6P einen neuen Coprozessor zur raschen und stromsparenden Auswertung von Sensordaten spendiert.

Nexus 6P

Android Marshmallow

Mit den neuen Nexus-Smartphones kommt neue Software. Auf der Google IO 2015 als Android M vorgestellt, wurde dem neuesten Google-Betriebssystem letztendlich der Name “Marshmallow” gegeben. Die größte Neuerung an Android 6.0 wird das Berechtigungs-Management sein. Wird in einer App nach dem Standort gefragt, poppt nun ein Dialog auf, in dem man gefragt wird, ob man den Standort freigeben möchte. Weiters fügt Google eine native Fingerabdruck-Funktion hinzu. Samsung besitzt bereits Geräte mit Fingerabdruck-Sensor, jedoch muss die Unterstützung für diese Funktion in Apps extra hinzugefügt werden und funktioniert dann nur auf Samsung-Geräten.

Google Now on Tap wird die bisher größte Änderung von Googles persönlichem Assistenten seit der Vorstellung auf der Google IO 2013 sein. Die Suche wird noch kontextsensitiver und wird zum Overlay. Hört man gerade beispielsweise einen Britney-Spears-Song, werden verschiedene Informationen zur Interpretin angezeigt, kann aber auch “Wie alt ist sie?” fragen und erhält eine Antwort. Auch den Beschwerden zum erhöhten Batterieverbrauch von Android Lollipop wird entgegengewirkt mit einer Funktion die Google “Doze” (zu deutsch dösen) nennt.

Doze schaltet sich ein, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird und lässt nur noch wichtige Sachen wie Anrufe, Benachrichtigung und Wecker durch, schaltet aber andere Hintergrundservices aus. Android Marshmallow unterstützt zudem den neuen USB Typ-C-Standard, der bei richtiger Implementierung schnellere Ladezeiten und Datenübertragungen bringen soll. Die Copy&Paste-Funktion wurde ebenfalls überarbeitet. Hat der Nutzer Google Translate installiert, kann man Text markieren und direkt übersetzen lassen.