Googles Chromecast ab Mittwoch in Österreich zu kaufen

Google hat bestätig, dass Chromecast ab Mittwoch in Deutschland verfügbar sein wird. Auch in Österreich wird der HDMI-Stick ab morgen verkauft. Bei Androidmag.de kommentiert ein Nutzer aus Linz, dass die dortige DiTech-Filliale den Stick schon heute für 39,99 Euro verkauft. Auch in Deutschland haben einzelne Händler den offiziellen Verkaufsstart platzen lassen und bereits damit begonnen, erste Geräte an den Mann zu bringen, wie Twitter-Fotos beweisen.

Ab morgen ist Chromecast dann überall im Handel erhältlich. Erst vor wenigen Wochen hatte Android-Chef Sundar Pichai angekündigt, dass Googles Videostreaming-HDMI-Stick schon bald in weiteren Ländern zum Verkauf angeboten werde. Das setzt der Konzern jetzt anscheinend in die Tat um. Mit Chromecast können User Inhalte von beliebigen mobilen Geräten an ihre Fernseher übertragen. Der Stick wird dazu einfach an einen freien HDMI-Anschluss am Fernseher gesteckt.