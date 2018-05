Googles Sprachassistent soll sich bei Anrufen als Maschine deklarieren

Um den Wind aus den Segeln zu nehmen hat Google unmittelbar darauf reagiert. Man werde selbstverständlich offenlegen, dass eine Maschine kommuniziert, heißt es seitens Pichai. Es soll ein Mechanismus eingebaut werden, aus dem erkennbar sein wird, dass es sich um einen Anruf der Google Assistentin handelt. Bevor Duplex ein fertiges Produkt wird, werde noch viel Zeit vergehen, heißt es weiters. „Wir haben von Beginn an gesagt, dass Transparenz bei der Technologie wichtig ist“, so ein Google-Sprecher gegenüber „The Verge“.