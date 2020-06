Größenwahn: Samsung Galaxy Note im Test

Stift

Das Galaxy Note kommt mit einem Stylus, der im Gehäuse untergebracht ist. Der Stift ist etwas zu klein, um ihn bequem zu halten. Auch die Positionierung des Knopfs am Stift ist nicht optimal und wird schon mal ungewollt gedrückt und ist nur schwer ertastbar, wenn man ihn dann mal wirklich drücken will. Die Softtouch-Tasten an der Unterseite (Menü und Zurück, auf eine Suche-Taste verzichtet das Note), können nicht mit dem Stift gedrückt werden.

Der Stift kann den Finger bei der normalen Bedienung ersetzen, natürlich gibt es aber auch eigene Apps für den Stylus. Lässt man die Taste gedrückt und den Stift so für eine Sekunde am Display, wird ein Screenshot erstellt, der auch bearbeitet und bemalt werden kann. So kann man etwa einen Screenshot einer Website machen, eine Passage mit einem virtuellen, gelben Marker anstreichen und das Bild per E-Mail versenden. Das funktioniert sowohl im Homescreen als auch in Apps.

Lässt man den Knopf des Stiftes gedrückt und macht einen Doppelklick, öffnet sich ein virtueller Notizzettel. Dieser kann ebenfalls bemalt (vier Stiftformen, unterschiedliche Dicken und Farben) und mit Text versehen werden. Der Stift ist druckempfindlich – man kann also, je nachdem wie fest man aufdrückt, dicker oder dünner malen.

Erstellt man den Notizzettel in der „S Memo“-App, ist auch der Hintergrund wählbar und es können Fotos eingefügt werden. Die Notizen können mit Google Docs synchronisiert werden. Texte können auch per Handschrifterkennung eingegeben werden. Blockbuchstaben werden relativ gut erkannt, Lateinschrift nur, wenn man langsam und bemüht schön schreibt.

In der App „S choice“ gibt es noch von Samsung empfohlene Apps für die Stiftbedienung (derzeit zehn Stück). Evernote und Catch Notes sind bekannt, der Rest sind Spiele und Mal-Apps, darunter solche „Highlights“ wie virtuelles Nägellackieren.