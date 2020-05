Größeres iPhone mit 4,8 Zoll Display erwartet

Nach dem Launch ist vor dem Launch, vor allem wenn es um Apple und sein iPhone geht. Kaum ist das iPhone 5S mit unveränderter Display-Größe zum Vorgängermodell auf dem Markt, üben sich Marktanalysten mit Vorhersagen zum Nachfolger. In den Chor derjenigen, die von einem größeren Display beim iPhone 6 ausgehen, stimmt nun auch Jefferies-Analyst Peter Misek ein. "Das iPhone 6 wird ein 4,8 Zoll Display haben", so Misek, der den Anteil an Smartphones mit über 4 Zoll Displaygröße im Jahr 2014 auf über 50 Prozent schätzt.